Alicament vôtre - 30 septembre 2020 à 19:12

Christine Van Hoof

Après avoir travaillé quelques années en tant que chimiste en industrie en en laboratoire d’analyses médicales, j’ai changé de cap et c’est tout naturellement que je me suis tournée vers la naturopathie et l’alimentation biologique. J’exerce aujourd’hui mon activité de diététicienne-nutritionniste en cabinet libéral, dans l’objectif de transmettre le bon sens du terroir en terme d’alimentation.