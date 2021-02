Alice Leloy ou comment renouveller l'art des marionnettes

Metteur en scène, marionnettiste, directrice artistique. Alice Laloy a suivi la formation de scénographie-création de costumes à l'école du Théâtre National de Strasbourg. Elle a participé à la création de nombreux décors et costumes. En tant que marionnettiste, elle travaille avec Yannick Jaulin en tant que scénographe et marionnettiste et suit la formation de manipulatrice au Théâtre aux mains nues, sous la direction d'Alain Recoing.

Alice Laloy cherche un langage artistique personnel au croisement du théâtre, des arts plastiques et de la marionnette. Elle emprunte l'écriture non narrative, construite de paysages sensibles et structurés par une trame musicale. Découvrant la marionnette pendant son cursus d'études en scénographie / création de costumes à l'école du TNS, Alice s'interroge sur cette autre manière d'aborder le théâtre. Elle crée la compagnie S'appelle reviens en janvier 2002 afin d'y développer sa recherche.

Death Breath Orchestra est une création de Alice Laloy : Dans un monde irrespirable où sévit une tempête permanente, un groupe de cinq individus de tous âges s’est ménagé un abri. Grâce à un circuit de tuyaux, ils parviennent à respirer et à faire sonner leurs instruments de musique. Ces habitant·e·s reclus à l’allure étrange font l’inventaire des sons produits par l’air expiré. Les halètements et le souffle continu, les bouffées d’air et les soupirs constituent un langage et la matière d’une musique en devenir. Après le succès de Ça Dada présenté en 2018 au Nouveau théâtre de Montreuil, Centre Dramatique National, la metteuse en scène Alice Laloy revient avec une pièce de théâtre musical à l’humour absurde. Les acteur·trice·s-musicien·ne·s dialoguent avec des appareils de ventilation, des effigies humaines et les compositions pour cuivres du musicien Éric Recordier. Cet « Orchestre du dernier soupir » donne à percevoir la respiration comme une aventure vitale, une révolte ultime contre l’anéantissement.

Le festival Hauts-Seinais MARTO est dédié à la marionnette et au théâtre d'objets. Sa programmation réunit aussi bien des spectacles en salle que des spectacles ambulants (en rue, en caravane, dans des vitrines...), des rencontres ou des expositions.

Copiloté par neuf théâtres et acteurs culturels du département des Hauts-de-Seine, le Festival MARTO est organisé en association depuis 2016.