Alimentation : Les nouveaux rapports de l'ANSES

Nutrition des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes ou allaitantes, l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ) alerte sur l'apport excessif de sucres chez les enfants et souligne les bénéfices de l'activité physique pour les personnes âgées. On fait le point cette semaine dans l'assiette à penser, en compagnie bien-sûr de Yanne Boloh.