Aline César, metteur en scène et historienne

a continué en parallèle la recherche universitaire sous la direction de Josette Féral en s'intéressant en particulier au rapport entre réel et fiction. En 2004, elle fonde l a Compagnie Asphalte une compagnie à l'identité urbaine. Elle y développe un répertoire résolument contemporain avec des inédits et des adaptations.

Son théâtre est aussi musical : elle mène une recherche esthétique sur de nouvelles manières d'intriquer le théâtre et la musique et ses spectacles creusent les liens entre le mot, le corps et la musique. Elle écrit et met en scène dix spectacles et déploie pendant plusieurs années un cycle sur les enjeux d'inégalités sociales et de genre avec le spectacle emblématique de la compagnie Aide-toi le ciel sur l'imaginaire de la ville et le destin sociale avec Trouble dans la représentation – fictions 1 à 8, montage fantaisiste sur le genre et les inégalités femmes-hommes.

A partir de 2013 elle commence le « Projet Aphra Behn » en allant à la rencontre de son œuvre et de sa vie par l'écriture.À Elle développe un triptyque traversé par des interrogations communes : la place d'une artiste femme, libre et contestataire,la révolte et le basculement vers une société réactionnaire. Aphra Behn, Punk and Poetess est le premier volet, suivi d'Oroonoko, le prince esclave, inspiré du roman éponyme de Behn. Un travail d'écriture autour de la poétesse et dramaturge anglaise Aphra Behn (1640-1689), figure contestataire et féministe avant l'heure, qui fut l'une des premières écrivaines à vivre de sa plume et à s'imposer sur la scène théâtrale londonienne. Le dernier opus, Le troisième soir, est une fiction sur la réaction et la transgression qui nous plonge dans les dix dernières années de la vie de l'écrivaine.

Oroonoko, le prince esclave : Oroonoko est un jeune prince africain, trahi et vendu comme esclave au Surinam. Aphra Behn est une jeune écrivaine anglaise, éprise de liberté et de justice. Au cours de son séjour au Surinam dans les années 1660, elle se lie