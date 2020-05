" Aline Choretier nous accueille pour ce nouveau numéro de " Passionnément ". Grande sportive, adepte d'une santé naturelle et aimant la découverte des pays lointains et les contacts humains, , elle a été une des meilleurs triathlètes française, s'illustrant en particulier dans l'Embrunman, une des courses les plus dures du monde ! Elle nous partage la manière dont elle a vécu le confinement et évoque la réouverture de son salon de beauté " Chez les filles " à Saint-Paul-en-Jarez. Comment accueillir ses clientes avec la prudence indispensable et en même temps réapprendre peu à peu à se retrouver en proximité, c'est tout l'enjeu des semaines qui viennent. 20 minutes de sérénité, grâce à Pauline et dans une mise en onde de Jean-Marc Chazot"