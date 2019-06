Basé sur un projet pédagogique innovant et une vision ouverte de l’éducation, le centre Alterego va développer les apprentissages autonomes, le respect des intelligences multiples, les pédagogies actives comme Montessori ou encore Decroly, les neurosciences, afin de permettre aux enfants de se passionner, de découvrir intensément ou plus posément, d’évoluer dans le respect de leur personne, de leurs rythmes et de leurs besoins...