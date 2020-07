A.M.A, l'urgentiste des réseaux d'assainissement

Cette semaine, RCF reçoit Laurent Marc, patron de l'entreprise Assainissement Maine Anjou (A.MA). Basée à Saint-Barthélémy, cette PME intervient aussi bien pour vider des fosses d'assainissement que pour dépolluer des cours d'eau contaminés par des hydrocarbures. Elle réalise plus de 8500 interventions par an dans le grand Ouest...Pour des particuliers, des collectivités ou des entreprises.



A.M.A cherche à travailler au maximum avec des clients et fournisseurs locaux en circuits courts. Le réseau d'entreprises de la marque "Produit en Anjou" l'aide à trouver des partenaires locaux.