Amandine Aubry, kinésiologue

J'ai rencontré Amandine Aubry, devenue kinésiologue après une reconversion professionnelle. Elle nous fait part de son expérience professionnelle en tant que praticienne certifiée mais aussi en tant que formatrice en kinésiologie à l'école Korevie. https://www.formation-kinesiologue.fr/formation-kinesiologue-auvergne-rh...

Amandine a ouvert un centre de kinésiologie à Meylan, une ''pépinière du bien-être'' qui a pour nom ''HappyLysm'' (LYSM comme ''Love You So Much''), et qui vise à accompagner les personnes au mieux dans leur vie, de les aider à trouver et à déployer leurs ressources internes insoupçonnées. https://happylysm.com/