Amaury Vassili, le jeune ténor qui va "Crescendo"

Amaury Vassili débute sa carrière en 2009 avec un audacieux premier album : « Vincero » qui aura été un réel tremplin pour sa carrière. Il reçoit un disque de platine. Un an après, IL récidive avec un deuxième album italien « Cantéro ». Après sa participation à l’Eurovision en 2011, c’est l’année suivante que l’inspiration d’un troisième album « Una Parte de Mi » se concrétise, en 2012. Son public attendait patiemment, avec raison, un nouvel Album. “Crescendo” sorti le 21 mai dernier.

Crescendo a été enregistré à distance entre Paris et la Macédoine avec un orchestre symphonique de 40 musiciens : C'est un album entre variété, Lyrique et classique. Des reprises de grands standards Italiens On y trouve entre autre des duos avec : Chimène Badi, Victoria Sio, Coralie Ouatmani, Davide Esposito et Mika Newton. On pourra entendre “Maria”, la célèbre chanson de West Side Story. Amaury la découvre, adolescent, interprétée par Florent Pagny sur son album “Baryton”. C’est alors un déclic, tout comme “Lo Le Canto perte”. Peut-être la toute première chanson lyrique pop chantée par Amaury sur scène. Andrea Bocelli est aussi à l’honneur. Il est un modèle pour Amaury qui reprend donc “The Prayer” avec Chimène Badi. “Vivo Per Lei” avec Coralie Ouatmani, premier single de l'album et un titre qu'il avait interprété avec Hélène Ségara sur la scène du Zénith de Rouen à ses débuts. “Dare To Live” avec Mika Newton, la représentante de l’Ukraine à l’Eurovision 2011. L’Ave Maria de Schubert et l’hymne sublime de Liverpool “You’ll never walk alone”.