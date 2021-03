Amazone Lili, la douceur d'une guerrière de la chanson

un titre qui aborde avec poésie la disparition d’un être cher : C’est donc en artiste forte et rayonnante qu’elle aborde sa renaissance et nous offre là, un premier single tout simplement magnétique, qui annonce son album à venir.

Petit à petit Carine devient Amazone Lili et évoque dans « La Traversée », son premier single, les longues années d’un couple errant dans la phase complexe de reconstruction. Chaque étape y est écrite avec une sincérité haletante et une souffrance douce et sereine. qui annonce son album à venir. Cet album comme une nécessité dans lequel Amazone Lili nous fait découvrir son univers racé, élégant, rempli d’émotions, dont le mantra serait de vivre intensément avec l’audace comme étendard.

Si « La Traversée » permet à Amazone Lili de présenter son projet musical au grand public, ce titre est loin d’être le premier de la chanteuse que l’on suit depuis plusieurs années déjà et qui a eu plusieurs alias ; Rosalie, Looking For Emma, Ned…

Un an après la sortie de son premier album qui a été défendu notamment par « Venise » et « Docile », Carine devient Amazone Lili et dévoile « La Traversée » qui est assurément son meilleur titre ; tous projets confondus ; à ce jour. En effet, si l’artiste a toujours su évoluer en proposant de la qualité aussi bien au niveau des textes que des mélodies, « La Traversée » a quelque chose en plus.