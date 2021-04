Ambitieux projet alimentaire territorial autour d'Aubenas

Deux communautés de communes du sud Ardèche lancent un Projet alimentaire territorial en commun, dans le cadre du Plan de relance. Nous recevons Sandrine Genest, vice-présidente en charge de l’agriculture et de la transition énergétique à la communauté de communes du bassin d’Aubenas et Robert Vielfaure, vicepPrésident en charge des finances et du développement économique au sein de la communauté de communes du Val de Ligne.