Amélie-les-crayons signe un conte fantastique"la bergère aux mains bleues"

Amélie-les-crayons naît à Vienne, près de Lyon, au début des années 1980. Adolescente, elle étudie le piano à l'école de musique et fait du théâtre de rue. Elle s'inscrit ensuite dans une école d'art théâtral Tous les matins, dès six heures, Amélie anime aussi son émission Les matins d'Amélie sur la radio locale et écrit de temps en temps quelques chansons. Puis un jour, Amélie décide d'en enregistrer quelques-unes, le public répond immédiatement avec beaucoup d'enthousiasme. Et le groupe baptisé Amélie-les-Crayons voit le jour pour se produire notamment au Printemps de Bourges.

Les récompenses pleuvent (FNAC, Truffe d'argent Radio France, Prix Félix Leclerc au Québec...) et les premières parties s'enchaînent, de Paris Combo à Kent en passant par Sanseverino. Leur spectacle joué sur des planches françaises, suisses, belges, québécoises ou finlandaises remporte un franc succès. Un DVD du spectacle est alors réalisé et sort sous le nom Le Tour de la Question (2005).

Le second album d'Amélie-les-crayons s'intitule La Porte Plume (2007). Le disque reçoit le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros. Après la parution du DVD en public À L'Ouest Je Te Plumerai La Tête en 2009, le groupe fête ses dix ans d'activité par un nouvel album entre folk et chanson intitulé Jusqu'à La Mer, sorti à l'automne 2012 Fin 2013 sort en édition limitée l'album de dix-huit titres Méli-Mélo qui récapitule et revisite le répertoire d'Amélie-les-Crayons par des versions de concert et des chansons réinterprétées ou complètement réenregistrées. À noter deux nouveaux duos avec Anne Sylvestre et Aldebe

La bergère aux mains bleues est un conte fantastique qui raconte la formidable aventure de Madalen, bergère et femme de marin, vivant sur près d'un petit village côtier avec ses deux enfants : Elen et Gael. Kelen, leur papa est parti en mer et ne reviendra que l'été prochain. Amélie a écrit les chansons de l'histoire pour qu'elles s'intercalent au mieux dans la narration. On y retrouve aussi un troupeau de moutons râleurs, qui ponctue les événements de leurs papotages incessants !