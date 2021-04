Améliorer l'accessibilité des lieux publics dans le Cher

Lutter contre l'inaccessibilité des lieux publics, c'est l'objectif de la grande semaine d'action initiée partout en France par l'APF France Handicap.



Des dates bien choisies puisque vendredi ce sera la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité.



On fait un point de situation dans ce domaine dans le Berry, et on évoque l'évènement avec Léa Zuzarte et ses invités.