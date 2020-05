André Charlier, le feu de la Pentecôte

Pensionnaire à l’âge de 11 ans au Collège de Normandie qui devait ensuite fusionner avec l’Ecole des Roches, j’ai eu la chance d’avoir pour directeur pendant 2 ans André Charlier. Je garde de cet homme un souvenir extraordinaire. Pédagogue et professeur de lettres, claveciniste, écrivain et passionné de théâtre, celui-ci était unanimement aimé et respecté par les élèves qui le surnommaient « Le Patron ». Il avait à la fois un amour infini pour la jeunesse mais aussi une très forte exigence.