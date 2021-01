Andy's gone 1 et 2 : Julien Bouffier revisite Antigone

Julien Bouffier dirige la compagnie Adesso e sempre depuis sa création en 1991 en Languedoc-Roussillon : Comédien et metteur en scène, il a été formé par Jean-Michel Winling, Philippe Girard, Redjep Mitrovitsa et Yves Steinmetz. En 1997, il se consacre à Suerte de Claude Lucas qui obtient le prix de la jeune création au Festival d’Alès. C’est ce spectacle « peep-show » qui le distinguera au-delà de la région Languedoc-Roussillon. L’état reconnaît son travail et signe une convention avec la compagnie, qui est accueillie dans le même temps par la Scène nationale de Sète jusqu’en 2004.



Dans Andy's gone 1 : Régine, la reine du royaume, a réuni les habitants de la Cité dans la salle commune pour les mettre à l’abri de la catastrophe climatique qui doit bientôt les toucher. Allison, sa nièce et fille du précédent roi, est une adolescente qui semble penser que l’état d’urgence mis en place par Régine cache d’autres mystères. On assiste à l’affrontement entre la raison d’état et la radicalité de la jeunesse face à la compromission de l’adulte.

L’auteure québécoise, Marie-Claude Verdier, a spécialement écrit ce texte pour la compagnie Adesso e sempre qui, s’inspirant de la confrontation entre Créon et Antigone, nous parle bel et bien d’une société dans laquelle chacun se retrouvera. Appareillés d’un casque audio sans fil, dans ce dispositif de théâtre immersif, les spectateurs sont les citoyens de la Cité et ont bien du mal à ne pas prendre parti.

Écrire une adaptation contemporaine d’Antigone à destination d’un public adolescent fondé sur la confrontation et l’opposition des personnages a imposé une suite : Andy’s gone 2. Les étrangers sont aux portes de la Cité, réclamant assistance. C’est à l’intégralité des deux saisons que la compagnie Adesso e Sempré, créée en 1991 à Paris avant de venir s’implanter dans l’Hérault, propose d’assister chaque soir dans un dispositif immersif et participatif, où l’imaginaire de chacun se trouve convoqué et augmenté.