Dans l'émission SOLICAP d'aujourd'hui, Etienne Dubois reçoit M. Alexandre DUBOS, directeur des opérations à l'ANRH : AssociatioN pour l'insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés.

Découvrons ensemble cette association qui depuis plus de 65 ans s'engage pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes adultes en situation de handicap.