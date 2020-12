Antarctica est une odyssée sous-marine au pays des glaces par Greg Lecoeur, photographe

Originaire de Nice et amoureux de la mer Méditerranée depuis son enfance, Greg Lecoeur développe très jeune son intérêt pour la biologie marine et l’exploration. Après des études commerciales et avoir rejoint la société familiale, il lance sa propre entreprise. Mais quand il ne travaille pas, il retrouve les profondeurs, enchaîne les niveaux de plongées et développe ses techniques de prises d’images sous-marine. À 32 ans, certificat d'instructeur de plongée en poche, il vend sa société et réalise son rêve : une année autour du monde avec son appareil photo.

LA PHOTO SOUS-MARINE COMME VECTEUR D’ÉMOTIONS

En 2012, il passe trois mois aux Galapagos où il passe ses journées dans l’eau à prendre des photos. Après les Galápagos, il continue son aventure en passant par l’Équateur, la Floride, les Bahamas, le Honduras, le Yucatán, la Basse Californie, la Californie, Hawaï, la Colombie-Britannique. Autodidacte, il apprend son métier dans l’eau en cherchant à retranscrire les scènes et les émotions dont il est témoin. À son retour en France, il publie ses images dans des magazines français et internationaux.

Des récompenses internationales : Ses images ont été de nombreuses fois primées : il reçoit le Plongeur d’or en 2015 au Festival des images sous-marines de Marseille. En décembre 2016, National Geographic le nomme « Photographe Nature de l’Année ». Sa photo d’un phoque crabier en Antarctique lui permet de gagner en 2019 le prix de la meilleure photo du Ocean Art Underwater Photo Contest.