à Antoine Caballe

"Le pays rivage", c'est le titre d'un CD que vient de réaliser Antoine Caballé !

18 chansons, écrite au fil de la vie : simplicité et profondeur, avec la voix paisible du compositeur et une guitare pour toile de fond.

Un beau moment à partager avec Antoine qui nous transmet son amour des enfants, sa soif de bonheur et de paix, sa lucidité sur le monde d'aujourd'hui et sa foi chrétienne !