Antoine Mottin Carte blanche accompagné par Eric Guiard

Antoine Mottin nous parle, dans cette émission, de son CD composé pendant le temps de confinement ...



Ce CD s'appelle "Mes années" ...



Antoine Mottin a souhaité être accompagné par un am : Eric Guiard lui-même auteur de poèmes comme des prières ...



La foi, la paix, la joie, le pardon et l'espérance sont des thèmes inscrits dans l'évangile qui traversent les époques et temps présent parfois difficile.



Le CD " Mes années " est prévu pour sortir ce vendredi 19 juin ...



L'enregistrement a été fait quelques jours avant sa sortie.