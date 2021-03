L’APEDAF est une association de parents d’enfants sourds et malentendants reconnue par l’Education permanente de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 1984, et selon le nouveau décret de 2003. Depuis sa création, il y a plus de 35 ans, l’association a pour objectif l’épanouissement de l’enfant sourd et malentendant, et de sa famille.