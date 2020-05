Après le COVID 19, la récession : quelles sont les mesures à prendre ?

L’arrêt de l’économie dû au confinement a été brutal. Et ce n'est pas une surprise: cela aura forcément un impact, à court et à long terme.

Mais lesquels ? Faut-il en profiter pour mettre en place un politique plus verte?

Christophe Lapostolle s'entretien avec Christine Sinapi, docteure en économie et directrice académique à la BSB à Dijon, la Burgundy School of Business.

L'école de commerce de Dijon