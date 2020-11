Arménie, le courage et la foi

Dans le Haut-Karabakh encore tout ensanglanté des ravages de la guerre récente déclarée au peuple arménien par l’Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie, de ses mercenaires libyens et des drones militarisés israéliens, le Point nous fait part du témoignage impressionnant de courage et de fidélité d’un prêtre arménien, un exemple qui nous émeut profondément : le Père Hovhannès Hovhannisyan, prêtre du Monastère de Dadivank, fondé par saint Dadi, disciple de saint Jude Tadhée, apôtre qui diffusa le christianisme dans l'est de l'Arménie durant le Ier siècle.