Cette semaine, dans votre émission SOLICAP, nous recevons Lore Boremans, qui vient nous parler de l'association ACTIVE (Association Caritative Tourangelle d'Insertion par le vêtement) qui a fêté ses 20 ans an 2019.

Cette association est sans but lucratif, elle a pour objet de favoriser l'insertion par l'activité économique de personnes éloignées de l'emploi.

La collecte de vêtements, textiles, livres, bibelots, et la vente en boutique permettent de salarier plus de 25 personnes.

réal: Etienne Dubois