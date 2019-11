Assurances et hiver : qui couvre quoi ?

En hiver, contrairement au Père Noël, la météo ne fait pas toujours de cadeaux. Voiture qui ne démarre pas, collision due au verglas, carambolage. Dans quelles conditions faire jouer la garantie assistance automobile ? Et puis à la maison, les risques peuvent aussi exister. Panne d'électricité, gel de canalisations. Dans quelle mesure se faire indemniser ? Enfin, avec les fêtes, attention au sapin de Noël et aux guirlandes défectueuses. Rappel des précautions élémentaires avec Didier Le Bras, correspondant régional du CDIA, Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance.

( Pour retrouver ces conseils: www.ffa-assurance.fr)