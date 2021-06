Atelier développement durable collège Saint Jospeh

Raconter des futurs désirables en sons, images et paroles. c'était l'objet des Voix Vertes avec CA3B,sou forme de 4 projets menés avec les scolaires et les habitants. Les chorales vertes, les contes de l'après, les dômes de l'école et les collisitions live audiovisuel, en collaboration avec ADDN, Arts et cultures numériques à Lyon