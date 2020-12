Atelier Filao : de la menuiserie sur-mesure "faite maison"

Le secteur de la menuiserie et de l'agencement est devenu hyper-concurrentiel. C'est ce constat qui a poussé Samuel Fougère à rejoindre le collectif Produit en Anjou il y a deux ans. Une façon de se démarquer et de mettre en avant le savoir-faire artisanal des 4 salariés de l'Atelier Filao. De la conception, à la pose des meubles en passant par leur fabrication, tout est réalisé en interne dans cette entreprise implantée à Avrillé depuis 2016. Samuel Fougère nous en dit plus au micro de Bastien Lallier.



