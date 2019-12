Alfred, Angelo Tomatis, né le 1er janvier 1920 à Nice et mort le 25 décembre 2001 à Carcassonne, est un oto-rhino-laryngologiste qui a donné le jour à une méthode de rééducation de l'ouïe et la voix, mise en œuvre par un réseau d'instituts et d'écoles privés et publiques dans les domaines de la communication, de l'éducation et de l'apprentissage des langues.