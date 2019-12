Tous les vendredis à 12h16

“Comment ça marche” propose de faire entendre des phénomènes scientifiques (ex : le mécanisme des marées, la vie de chauves souris, l’érosion, les algues….) de la façon la plus simple et ludique possible. Un rendez-vous de vulgarisation scientifique qui part d’un exemple concret et propose une expérience simple pour démontrer le fonctionnement du phénomène choisi. L’émission vous permettra de comprendre facilement les sciences.