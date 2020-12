Atomes crochus - 7 janvier 2021 à 12:18

Laurent Labeyrie

Co-fondateur de Clim’actions Bretagne Sud, ancien directeur de recherche au CNRS, sur la thématique “paléoclimats et mécanismes des changements climatiques”, ancien Professeur à l’Institut universitaire de France, Directeur émérite du Master Sciences de l’Environnement, du Territoire et de l’économie à l’Université Versailles St-Quentin, Expert en évolution du climat et de la circulation océanique. Il a travaillé 2 ans aux Etats-Unis comme chercheur Géochimiste en environnement. Ancien membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), il a participé à ce titre aux travaux ayant obtenu le Prix Nobel de la Paix en 2007. Elu au Conseil Municipal de la ville d’Arzon entre 2008 et 2014 (adjoint délégué à l’environnement et au développement durable). Membre du Conseil Scientifique de la Breiz Cop. Il a été l’auteur ou co-auteur de plus de 200 publications et livres scientifiques, et d’un livre de vulgarisation : Submersion, Comment gérer la montée du niveau des mers, publié chez Odile Jacob en 2017.