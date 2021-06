"Atomic film" ou quand l'Amérique a menti aux américains.

Après des études de russe et de japonais, Vivianne Perret a d’abord fait le tour du monde avant de revenir s’établir en France et y prendre la plume. Fascinée par les coulisses de l’Histoire, elle est une spécialiste des États-Unis du XIX et début du XXème siècle. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, policiers historiques, bandes dessinées et livres d’histoire dont une biographie de Louisa May Alcott, (auteur des quatre filles du docteur March)

Ce récit romancé redonne vie aux stars victimes d’un tournage maudit comme à tous ces anonymes qui ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment de l’Histoire : Années 1950. Dans le désert du Nevada, les États-Unis expérimentent leurs bombes atomiques. Pendant qu'on s’extasie de ces démonstrations de la puissance américaine, l’excentrique Howard Hughes cherche le lieu de tournage de sa prochaine super-production hollywoodienne, Le conquérant, avec John Wayne et Susan Hayward. C’est dans la région même où la population est aux premières loges pour admirer les champignons atomiques, où les enfants jouent avec cette « neige » qui retombe sur leur jardin qu’il porte son choix. Qu’importe que de curieux phénomènes affectent les troupeaux puis les hommes. La Commission de l’Énergie atomique se veut rassurante : aucun risque, les radiations sont bien trop faibles et ces troubles médicaux peuvent avoir tant d'autres causes… Et qui se soucie de toute façon de ce territoire peuplé d’Indiens, de mormons et d'éleveurs ? Ainsi que -de passage- une équipe d’Hollywood...