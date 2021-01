Au cœur d’une équipe locale à Château Renault

Face à la pauvreté et aux inégalités croissantes, face aux souffrances morales des personnes, nous avons encore plus besoin de fortifier les actions solidaires et fraternelles, notamment celles menées par les équipes du Secours Catholique en Indre et Loire.



L’émission du jour permet de regarder dans les coulisses du fonctionnement d’une équipe.



Les trois invités, engagés à Château Renault détaillent leurs missions au plus près des personnes en précarité :

le groupe convivial, l’accompagnement au long cours des personnes très éloignées de l’emploi, les appels pour lutter contre la détresse….



Mais ce dont ils témoignent aussi c’est le plaisir à être bénévoles.



Les 3 invités sur le plateau de SOLICAP, tous trois bénévoles de l’équipe de Château Renault

Marie-France

Jean-Paul

Jean-Pierre