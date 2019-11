Vous êtes au comité des fêtes d'Arbois avec Robert Jouvenot, membre du comité des fêtes et organisateur du téléthon. Il nous parle de toutes ces activités et des bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Il est au micro de Lileth Primot et Andrée Walter dans les échos de Poligny décentralisés cette semaine à Arbois.