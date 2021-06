Au lycée St Vincent de Paul à Bordeaux la classe de seconde AEPA

La classe de seconde AEPA ( animation enfance et personnes âgées) avec Mme Leynaert, professeur de lettres et d'espagnol, a choisi le soin, l'animation, l'accompagnement auprès des personnes vulnérables.

Des compétences à acquérir en animation et en initiation à des activités culturelles, artistiques pour le bien être des personnes et leur épanouissement : voilà le programme !!!