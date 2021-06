Au lycée St Vincent de Paul à Bordeaux : la classe de terminale ATMFC et CAP VF

Au Lycée professionnel St Vincent de Paul, à Bordeaux, des élèves de terminale sont formés au métier d'ATMFC "assistant technique en milieu familial et collectif". Clara, Vanina et Maéva parlent de leur pratique et des compétences à avoir auprès des personnes en incapacité de vivre indépendante.

Léa et Salomé, en classe terminale, abordent un tout autre sujet. Elles parlent de couture et en particulier du CAP Vêtement Flou !! A découvrir !!