Au Lycée St Vincent de Paul la classe de seconde GA (gestion et administration)

Au lycée professionnel St Vincent de Paul la classe de seconde de Mme Leynaert, se forme au diplôme de Gestion Administration et transport et logistique.

Accueillir les clients, organiser une interaction entre les services, répondre aux demandes, maîtriser les logiciels, voilà des compétences à acquérir. En ce temps de confinement, la perte du lien social scolaire et la difficulté à trouver des stages, ont été autant d'obstacles mais pas de décrochage!!