AUTO PASSION à Chavanay : l'amour des voitures qui ont une histoire !

Quand un mécano rencontre un ingénieur en aéronautique et qu'ils partagent le même goût pour les voitures anciennes, en particulier les allemandes, cela donne AUTO PASSION.

Et c'est à Chavanay que Thomas Aubron et Stéphane Melmont se sont retrouvés dans un garage qui avait déjà assis sa réputation sur les soins donnés aux "Coccinelle" et aux "Porche", toutes issues des ateliers de Volkswagen.

Je vous propose donc d'écouter le récit plein d'anecdotes et de passion de Thomas Aubron de ce garage pas tout à fait comme les autres.