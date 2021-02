Auto portrait, le nouvel album de Yann HONORE

Yann Honoré est de retour avec un nouvel opus "AUTOPORTRAIT"et nous invite dans un voyage riche de rencontres humaines, musicales et dans une performance solo et poly-instrumentale.

il répond aux questions de Jean-Sébastien PATUREL

L'album est disponible sur le site internet coop-breizh.fr et renseignements sur la page fb "Yann Honoré, Autportrait" et sur bigbravospectacles.com.