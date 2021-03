Alerter les instances internationales sur effets de la Covid-19 sur les enfants

La Covid-19 a eu des impacts sur différents aspects de la vie des enfants et de leurs familles. Entre décrochage scolaire, détérioration de la santé mentale, aggravation de la violence dans le cercle familial le BICE recommande : Devant le conseil des Droits de l’homme, nous demandons aux pays d’intégrer dans les plans de relance la protection des enfants contre la violence dans les cercles de confiance. Nous leur demandons aussi de mettre en place des programmes de soutien aux activités génératrices de revenus, ainsi que des programmes de rattrapage scolaire pour les enfants, y compris les élèves des écoles non formelles. Faciliter l’inscription et l’accès à la cantine scolaire peut aussi inciter le retour à l’école et participer à la lutte contre l’insécurité alimentaire. Parmi les autres recommandations, nous demandons la prise en charge des enfants orphelins à cause de la Covid-19, afin qu’aucun enfant ne soit laissé de côté.