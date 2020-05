Au Pérou, à Puno, sur les bords du lac Titicaca à 3827 mètres d'altitude.

Dernier Suivez le Guide au Pérou. Le voyage se termine à Puno, berceau de la civilisation inca à 3827 mètres d'altitude. Puno surnommée la « capitale folklorique du Pérou et d'Amérique du Sud ». Nous sommes sur les rives du plus haut lac navigable du monde, le lac Titicaca et découvrirons deux de ses îles : l'une naturelle, c'est l'île de Taquilé, et l'autre artificielle, flottante et éphémère, constituée de tortora, un sorte de jonc, elle est l'une des îles Uros. En plus de la croisière sur le lac, deux rencontres terrestres avec Armin, jeune chef français de «La Table del' Inca » et Carlos guide francophone.