C'est le Pérou ! Au pied du Machu Picchu.

Aguas Calientes est la ville au pied du célèbre site du Machu Picchu. On y trouve essentiellement des hôtels et des restaurants tenus pour certains par des français. Nous en rencontrons deux dans ce premier "Suivez le guide" au Macchu Picchu. Gilles Bellier qui a ouvert "La boulangerie de Paris" et Patrick Vogin, patron de l'excellent restaurant "Indio Feliz".