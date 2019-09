En République tchèque, soyons Praguematiques

Dernière de la série tchèque de Kromeriz à Prague avec une guide russe, Elena Volkova et deux français, Blandine Berniel et Alix Guillard. Kromeriz, ville de 30 000 habitants à l'est du pays est célèbre pour ses deux jardins classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Puis nous rejoindrons la capitale, Prague où nous attend Blandine Berniel, une bretonne qui tient un blog "Les bons plans de Prague" et Alix Guillard, engagé au sein de la communauté francophone catholique de Prague.