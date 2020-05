Hauterives, du palais au tombeau idéal du facteur Cheval

Suivez le Guide est encore en Drôme cette semaine. Pour la seconde fois au Palais Idéal du célèbre Facteur Joseph Ferdinand Cheval. Nous ferons le tour du palais et lirons une partie des nombreuses phrases gravées dans la pierre et le ciment avec Raphaëlle Lambert adjointe au patrimoine pour le palais. Cheval mit 33 ans à édifier son palais et 8 ans pour sa tombe. Nous terminerons l'émission à la Maison d'en Face, salon de thé et curiosités face au tombeau du facteur avec Pascale et Roger Pouchoy.