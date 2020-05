Hauterives, le village idéal du facteur Cheval

C'est en Drôme que vous emmène Suivez le Guide cette semaine, première d'une série d'émissions à la découverte de ce département et plus précisément à la rencontre de Joseph Ferdinand Cheval, célèbre facteur et constructeur de son « Palais Idéal » dans le village de Hauterives, pendant 33 ans, entre 1879 et 1912. Raphaëlle Lambert, adjointe au patrimoine pour le palais sera notre guide. Nous parlerons également cuisine avec le chef égyptien du Relais, hôtel-restaurant qu'a fréquenté le facteur et serons à la ferme avec Anaïs Robert pour déguster le picodon