Vendredi 18h37

Je suis une tourangelle de 22 ans, rêveuse et aventurière pour la conservation des primates. L'année dernière, je suis partie à Oxford pour faire un Master sur la Conservation des Primates. Pour mon projet de fin d'étude, j'ai réalisé un stage de recherche au centre de réhabilitation pour primates ONCA Wildlife Rescue en Bolivie. Suite à cela, en décembre, tous les professeurs de mon Master ont voté pour me remettre le prix Alison Jolly récompensant l'élève ayant apporté la contribution la plus remarquable à la Conservation des Primates pour mon projet en Bolivie ainsi que pour mon engagement sur les réseaux sociaux. En effet, je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux (Facebook et Instagram). J'ai récemment publié une vidéo sur mon aventure en Bolivie sur Youtube. Grâce à tout cela, je suis au Pérou pour une mission de 6 mois à Ikamaperu, un centre de réhabilitation pour primates. Je suis responsable de la réhabilitation des singes atèles et des singes laineux et je vais m'occuper de la communication du centre sur les réseaux sociaux ! En parallèle, je continuerai à poster régulièrement sur mes réseaux sociaux. www.primateodyssey.com