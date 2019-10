L'Amazonie au défi de la transition écologique

SYNODE SUR L'AMAZONIE - Du 6 au 27 octobre 2019, les évêques du monde entier seront réunis pour réfléchir au thème : "Amazonie, de nouveaux chemins pour l'Église et pour un écologie intégrale".

Alors que s’est ouvert hier à Rome un synode sur l’Amazonie centré sur ces questions écologiques et environnementales, Antoine Bellier vous propose d'entendre le signal d’alarme que nous lance cette partie du monde menacée.

Cet été les terribles incendies qui ont ravagé la forêt amazonienne ont retenu un peu plus que d’habitude l’attention des médias. En réalité, ces phénomènes ne sont pas nouveaux mais sont en recrudescence si on en croit ce chiffre de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil (INPE) qui a constaté une augmentation de 83 % des feux de forêt cette année par rapport à la même période l’année dernière. Entre janvier et août 2019, l’INPE a détecté plus de 74.000 incendies rien qu’au Brésil, un record depuis le début des recensements en 2013.

Conséquences de la sécheresse, ces incendies sont aussi liés aux politiques néolibérales de déforestations défendues par le gouvernement brésilien. Ce formidable réservoir de biodiversité que représente le poumon vert amazonien est donc directement menacé si on ne fait rien. Sachant que la forêt amazonienne emmagasine en moyenne 14% du CO2 mondial, c’est aussi la question de la régulation du réchauffement climatique de l’ensemble de notre planète qui est posée.