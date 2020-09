Le Liban : témoignage d'un libanais en exil dans le Var

Il a une allure studieuse et semble plutôt dans la retenue. Pourtant, il se décrit comme un révolté de nature. " L'injustice je ne supporte pas. Surtout quand il s'agit du peuple. Bien sûr que je suis révolté. Ce peuple a la volonté de s'en sortir et de rester digne. Mais c'est difficile lorsque, en ayant un salaire, on ne peut plus se nourrir "

De loin, le père Maroun voit son pays sombrer dans le fond du gouffre. Il le constate à travers ses proches. Il voit comment, face à une inflation galopante, la classe moyenne se paupérise à vitesse grand V . Il voit que se soigner devient hors de portée pour la plupart des libanais et que les services de base y sont inexistants. "L'eau 24 sur 24 ça n'existe pas. L'électricité 24 sur 24 ça n'existe pas. C'est très très triste"

L'impuissance

Mêlée à la révolte et à la tristesse, la culpabilité. "Je ne suis pas le seul, j'ai parlé avec d'autres libanais qui sont à l'étranger et on a tous le même sentiment. On est loin et on ne peut rien faire. On est impuissant. "

"Aller se balader c'est bien, mais on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui sont en difficulté. Aller au restau c'est bien, mais on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui sont là-bas et qui ne mangent peut-être plus à leur faim".

Cela fait fait 6 ans que le Père Maroun est en France. Il officie à Fréjus. Le déclin de son pays, il le vit par procuration et ça " c'est pas évident ".

Quant à l'avenir ? " Le temps le dira" dit-il. Dans tous les cas, pour lui, s'il y a une issue pour son pays, elle ne viendra pas de la France, ni de la communauté internationale. Une communauté internationale qui par ailleurs, selon lui, est en partie responsables de la situation critique que connaît le Moyen Orient. L'issue ne peut venir que des libanais eux mêmes.aît le Moyen Orient. L'issue ne peut venir que des libanais eux mêmes.