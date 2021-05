Le Tour de la Charente-Maritime à la voile 2021

Dominique Morel

Dominique Morel est né en 1949 à Reims, au sein d’une famille nombreuse, originaire du Nord par son père et de la production de champagne par sa mère. Marié, trois grands enfants et deux petits-enfants, il profite de sa retraite pour voyager, assister à des conférences et des concerts, pratiquer la randonnée. De 2010 à 2016, il a animé sur RCF Touraine la chronique hebdomadaire « Vin et gastronomie ». Installé depuis peu à La Rochelle, il a naturellement rejoint RCF Charente-Maritime où il anime deux chroniques : « Tous acteurs de l’environnement » et « La mer et moi ».