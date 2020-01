A Miami, Little Havana and Big Villa Gianni Versace

« Follow the guide » vous invite à parcourir un quartier de Miami et à entrer dans la villa du styliste Gianni Versace.



Ce quartier c'est Little Havana, le cœur cubain de Miami. Alexandre est notre guide, guide pour l'agence Miami en français et c'est en petit groupe que nous découvrirons ce quartier de Miami City. Puis nous rejoindrons Miami Beach et entrerons dans la Villa Casuarina qui fut la villa de Gianni Versace reconvertie en boutique hôtel de luxe.