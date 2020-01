Pascale Mayeras, la danse au lycée

Pascale Mayeras est professeur d'éducation physique et sportive, art et danse au lycée Dautet de La Rochelle. Elle revient sur son parcours au sein de cette discipline et raconte sa passion de transmettre la danse à ses élèves en alliant culture chorégraphique et pratique de la danse.

La découverte des multiples manières de danser passe notamment par des partenariats avec des danseurs professionnels et des structures culturelles de la Rochelle telles que le Centre Chorégraphie National et La Coursive.