Soeur Anne - Marie Salomon

Sœur Anne-Marie Salomon est médecin. Depuis plus de trente ans, elle vit au Mali avec les Touaregs.

Régulièrement, elle vient à Lacaune où des habitantes tricotent avec ardeur pour les Centres de soins qu'elle a créés. Au micro de Rose-Line Coureau, sœur Anne-Marie évoque son parcours et raconte comment hôpitaux, puits et écoles ont fleuri dans le désert.